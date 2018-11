14 Jahre lang hat ein Betriebsrat aus Graz-Umgebung betrügerisch Geld aus Kollegen, Verwandten und bekannten herausgelockt, um seine Spielsucht zu finanzieren. Dafür wurde er am Mittwoch zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

© alphaspirit - Fotolia

Schweren gewerbsmäßigen Betrug hatte der Angeklagte (48) Mittwochvormittag am Landesgericht Graz zu verantworten. 14 Jahre lang - von 2002 bis 2016 - hat der ehemalige Betriebsrat aus dem Bezirk Graz-Umgebung Bekannten und Kollegen Geld herausgelockt, um seine Spielsucht zu finanzieren. Er täuschte unter anderem ein Sparprogramm für Mitarbeiter vor, das sogar den Namen der Firma trug, um an Bargeld zu kommen. Um seinen Betrug glaubhafter zu machen, fälschte er unter anderem einen Brief eines prominenten Grazer Anwaltes und zahlte anfangs sogar angebliche Zinsgewinne aus.

