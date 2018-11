Facebook

Rund 60 Kräfte waren bei dem Kellerbrand eingesetzt © FF Kapfenberg

In der Sauna im Keller eines Einfamilienhauses in Kapfenberg brach am Sonntagabend ein Brand aus. Laut Polizei war der Saunaofen im Zuge von Räumarbeiten unbeabsichtigt eingeschaltet worden und hatte so das Feuer ausgelöst.