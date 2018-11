26-jähriger Graz gab an, am Samstag in der Schönaugasse von drei Männern ausgeraubt worden zu sein. 21-jähriger Südsteirer zeigte der Polizei an, dass er Freitagnacht von drei Unbekannten vor einer Leibnitzer Disco ausgeraubt wurde.

Zwei Raubüberfälle wurden Samstagnachmittag bei der steirischen Polizei angezeigt - die nun wiederum die Bevölkerung um etwaige Hinweise bittet.

Fall 1:

Gegen 9.45 Uhr wurde ein 26-jähriger Grazer laut eigenen Angaben in der Grazer Schönaugasse von drei unbekannten Männern beraubt. Dabei habe ihm einer der drei einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, wodurch der 26-Jährige zu Boden ging und leicht verletzt wurde. In der Folge soll einer der Täter das Mobiltelefon des 26-Jährigen aus der hinteren Hosentasche entwendet haben, bevor alle drei Männer entlang der Schönaugasse in Richtung Süden flohen.

Der 26-Jährige erstattete kurz darauf Anzeige in einer Polizeidienststelle. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den drei Tätern verliefen bisher ohne Erfolg.

Personsbeschreibung der Tatverdächtigen:

Mann, ca. 20-26 Jahre, rund 185 cm groß, schlanke Statur, dunkelbraune Augen, braune längere Haare, weiße Trainingsjacke, hellblaue Jeans, weiße Schuhe;

Mann, ca. 20-26 Jahre, rund 165 cm groß, braune Augen, schlanke Statur, kürzere aufgestellte schwarze Haare, roter Strickrollkragenpullover, schwarze Jeans;

Mann, ca. 17-18 Jahre, rund 160 cm groß, schlanke Statur, schwarze Weste mit einem weißen Strich über die Brust, schwarze Trainingshose, kurze schwarze Haare;

Alle drei Täter dürften laut Angaben des Opfers ausländischer Abstammung sein.

Die Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt in der Schönaugasse unterwegs waren. Telefonnummer 059133/65-3333

Fall 2:

Ein 21-jähriger Südsteirer zeigte an, in der Nacht auf Samstag in Leibnitz von drei unbekannten Tätern beraubt worden zu sein.

Samstagnachmittag zeigte der 21-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz an, bereits in den Nachtstunden von drei ihm Unbekannten beraubt worden zu sein. Dabei seien die drei Männer gegen 2.00 Uhr auf ihn zugekommen, als er im Außenbereich eines Lokals geraucht habe. Laut Angaben des 21-Jährigen fragten die Täter ihn, ob er Geld wechseln könne. Beim Griff nach der Geldbörse habe ihm plötzlich einer der drei Männer Fußtritte versetzt. Ein anderer habe ihn schließlich am Boden fixiert, während der Dritte ihm die Geldbörse mit über 200 Euro aus der Gesäßtasche entrissen haben soll.

Die drei Täter sollen schließlich mit einem slowenischen, jedoch nicht näher bekannten Pkw in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Eine Täterbeschreibung konnte der 21-Jährige nicht abgeben. Die Ermittlungen laufen.