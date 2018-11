Zu turbulenten Szenen kam es in der Nacht auf Samstag in einem Leobener Tanzlokal und später auf der Polizeistation. Der 21-jährige Randalierer und ein Polizist wurden dabei leicht verletzt.

In der Nacht auf Samstagnahmen Polizisten einen 21-Jährigen aus Ungarn fest, nachdem dieser zuvor in einem Tanzlokal in Leoben randalierte und sich auch später auf der Polizeistation äußerst aggressiv verhielt. Ein Polizist wurde leicht verletzt.