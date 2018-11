Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sichergestelltes Kriegsmaterial wird kontrolliert gesprengt (Archivbild) © APA/ROBERT JAEGER

Einen brisanten Fund machten am Donnerstagvormittag Mitarbeiter einer Müllentsorgungsfirma in Kapfenberg. Bei der Entleerung eines Müllcontainers in Diemlach entdeckten sie alte Kriegsmunition. Sofort schlugen sie bei der Polizei Alarm, der Entschärfungsdienst wurde angefordert.