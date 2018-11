Facebook

Der Lkw kam blieb im aufgeweichten Bankett hängen © FF Kaindorf/Sulm

Eis und Schnee sind derzeit zwar nicht in Sicht. Die Kombination aus nassen Straßen und viel Laub macht einige Straßen derzeit aber nicht minder rutschig. Das musste am Montag in der Südsteiermark auch der Lenker eines Lkw erfahren. Der Mann stellte am Kogelberg in der Stadtgemeinde Leibnitz Waren zu. Als er seine Lieferung abgeladen hatte, wollte er wenden. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und blieb in dem aufgeweichten und mit Blättern übersäten Bankett hängen.