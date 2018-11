Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Autobrand wird gelöscht (Symbolfoto) © FF Villach

Direkt hinter dem Auto einer Grazerin (52), die ihr Fahrzeug an einer roten Ampel in der Kärntnerstraße angehalten hatte, befand sich am Montag eine Streife der Polizeinspektion Kärntnerstraße. Und die beiden Beamten machten dabei eine seltsame Beobachtung. Unter dem Auto der Frau breitete sich ein Brand aus und setzte sich über eine Treibstoffspur auf der Straße fort. Die Spur führte direkt unter das Polizeifahrzeug.