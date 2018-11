Facebook

Schwere Verletungen bei Unfall in Voitsberg © Jürgen Fuchs

Ein 36-Jähriger aus Voitsberg war am Freitag gegen 21.45 Uhr mit seinem Mofa auf der Burggasse in Voitsberg stadtauswärts unterwegs. Ein 29-Jähriger, ebenfalls aus Voitsberg, befuhr mit seinem Pkw die Zangtalstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung mit der Burggasse dürfte der Mofa-Lenker sein Fahrzeug bei einer dort befindlichen Stopptafel nicht angehalten haben und in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw-Lenker.

Der 36-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Roten Kreuz zunächst in das LKH Deutschlandsberg gebracht und von dort in das UKH Graz überstellt.

Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt.