In Gratkorn wurde in Kellerabteile eines Mehrparteienhauses eingebrochen, in Raaba-Grambach in ein Wohnhaus.

Am Mittwochvormittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Dürwagersbach (Gemeinde Raaba-Grambach) ein, rissen einen Tresor heraus und stahlen Wertgegenstände und Bargeld. Zwischen 08.15 Uhr und 12.00 Uhr schlugen ein bislang unbekannter Täter ein ebenerdig gelegenes Fenster ein und gelangte so in das Innere des Hauses.