Überm Hochschwab blies der Föhnsturm am Montag bereits mit bis zu 170 km/h, auch in den Tälern wird es bis Dienstagabend stürmisch. Schon jetzt macht sich der Föhn auf den Bergen bemerkbar.

© (c) Robert Hoetink - Fotolia

Mit Regenschauern und Abkühlung hat der Goldene Herbst am Wochenende sein Ende gefunden - in Kärnten, aber auch in Südtirol leider mit Murenabgängen, Stürmen und Überflutungen.

Nun gibt es auch für die Steiermark eine Warnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Warnstufe rot!). Der Südföhn einerseits und die durchmarschierende Kaltfront andererseits können zu heftigen Sturmspitzen führen. Am Montag war dies über den obersteirischen Bergen schon der Fall, so wurden am Hochschwab bereits Böen mit 170 km/h, in Johnsbach mit 144 km/h auf der Planneralm 130 km/h gemessen.

Ab Mitternacht, wenn die Kaltfront durchzieht, könnte könnte es auch in einigen Tälern ungemütlich werden, sagt Friedrich Wölfelmaier von der Zamg Graz. Montagabend erstreckte sich die Front, die mit einer massiven Gewitterlinie einhergeht, praktisch vom Nordzipfel Italiens bis zum Südzipfel. "Zwischen 22 Uhr und Dienstag 2 Uhr früh wird diese Gewitterfront über die Steiermark ziehen", so Wölfelmaier.

Montagabend bildete sich eine massive Gewitterlinie über Italien - diese zieht in der Nacht von Montag auf Dienstag über Österreich Foto © de.blitzortung.org

Böen um die 100 km/h sind dann in den Niederungen möglich. In den Niederen Tauern, dem Enns-, Liesing- und Paltental können sogar Orkanböen bis zu 130 km/h auftreten. Auch morgen, Dienstag, bleibt es stürmisch. Erst am Nachmittag soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Die Kaltfront bringt den Obersteirern auch viel Regen und möglicherweise Blitz und Donner mit, problematisch wie in Kärnten und Osttirol wird der Niederschlag im Norden der Steiermark aber nicht werden, meint der Meteorologe. Schnee wird nur die höchsten Gipfel weiß färben, die Temperaturen bleiben relativ mild.

So geht es am Dienstag weiter

Das Tief über dem Golf von Genua zieht am Dienstag zum Glück ab und liegt am Nachmittag bereits über den Benelux-Ländern. Daher ist in der Steiermark mit sonnigen Aufheiterungen zu rechnen. Die meisten Sonnenstunden kommen voraussichtlich in der Süd- und Oststeiermark zusammen. Nur im oberen Murtal bleiben die Wolken vorerst noch recht dicht und es kann hier auch noch eine Zeit lang regnen. In Summe gestaltet sich das Wetter daher recht wechselhaft. Es ist mit lebhaftem, nicht nur in der nördlichen Obersteiermark sowie auf den Bergen auch stürmischem Südwind zu rechnen. "Der Wind ist sicherlich das größte Problem und kann örtlich noch immer Sturmschäden bewirken", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Im Südosten sind Höchstwerte bis nahe 20 Grad drin, weiter im Westen ist es hingegen viel kühler. So hat es beispielsweise in Murau nur etwas mehr als 10 Grad (Höchstwert).

