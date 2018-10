In der Obersteiermark sind Orkanböen mit bis zu 130 km/h möglich, auch in den Tälern wird es stürmisch. Schon jetzt macht sich der Föhn auf den Bergen bemerkbar.

© (c) Robert Hoetink - Fotolia

Mit Regenschauern und Abkühlung hat der Goldene Herbst am Wochenende sein Ende gefunden - in Kärnten, aber auch in Südtirol leider mit Murenabgängen, Stürmen und Überflutungen.

Nun gibt es auch für die Steiermark eine Warnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Warnstufe rot!). Der Südföhn einerseits und die durchmarschierende Kaltfront andererseits können zu heftigen Sturmspitzen führen. Am Montag war dies über den obersteirischen Bergen schon der Fall, so wurden am Hochschwab bereits Böen mit 140 km/h, auf der Planneralm 120 km/h gemessen.

Ab Mitternacht, wenn die Kaltfront durchzieht, könnte könnte es auch in einigen Tälern ungemütlich werden, sagt Friedrich Wölfelmaier von der Zamg Graz. Böen um die 100 km/h sind dann in den Niederungen möglich. In den Niederen Tauern, dem Enns-, Liesing- und Paltental können sogar Orkanböen bis zu 130 km/h auftreten. Auch morgen, Dienstag, bleibt es stürmisch. Erst am Nachmittag soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Die Kaltfront bringt den Obersteirern auch viel Regen und möglicherweise Blitz und Donner mit, problematisch wie in Kärnten und Osttirol wird der Niederschlag im Norden der Steiermark aber nicht werden, meint der Meteorologe. Schnee wird nur die höchsten Gipfel weiß färben, die Temperaturen bleiben relativ mild.

