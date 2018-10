Facebook

© FF Frauental

Vermutlich von der Sonne geblendet, übersah eine Pkw-Lenkerin (65) Am Nachmittag des Nationalfeiertags bei einem unbeschrankten Bahnübergang in der Zeierlingerstraße in Frauental an der Laßnitz eine Garnitur der GKB. Die Triebwagenführerin (35) leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber nicht mehr rechtzeitig stoppen.