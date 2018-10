18 Feuerwehren mit 27 Fahrzeugen kämpften in der Nacht auf Freitag gegen einen Wohnungsbrand im Siedlungsgebiet von Trieben.

Feuer in Wohnung © BFV Liezen

Im 5. Stock eines Siedlungshauses in der Löschsiedlung brach der Brand aus noch ungeklärter Ursache aus; die Feuerwehren Trieben und Trieben Werk führten umgehend einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz durch und retteten den Wohnungsbesitzer. Das Rote Kreuz lieferte den Schwerverletzten unter Notarztbegleitung in das Krankenhaus nach Rottenmann ein, nach medizinischer Intensiv-Versorgung wurde der Patient in ein Spezialkrankenhaus für Verbrennungen geflogen.