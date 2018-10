Facebook

Die Feuerwehr konnte den Brand noch im Entstehen löschen © FF Ehrenhausen

Eine Schrecksekunde gab es Donnerstagnachmittag auf dem Areal des Zementwerks Lafarge in Retznei (Gemeinde Ehrenhausen). Nach einem Schwelbrand in einer Halle Anfang September geriet diesmal ein Lkw in Brand. Laut Angaben der Feuerwehr entdeckte der Lenker eines Lkw bei der Ausfahrt aus dem Werksgelände Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Er blieb sofort stehen und schlug Alarm. Die Betriebsfeuerwehr reagierte schnell und konnte den Brand mittels Einsatz von Pulverlöschern rasch unter Kontrolle bringen. Sicherheitshalber waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Ehrenhausen und Gamlitz mit rund 20 Mann alarmiert worden. Die Ursache für den Fahrzeugbrand ist noch unklar.