Einbrüche in St. Ruprecht an der Raab, Diebstahl in Lohngraben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Täter kamen Abends und in der Nacht © Weichselbraun

Unbekannte Täter stehen im Verdacht, in der Nacht auf Freitag in St. Ruprecht an der Raab ein Einfamilienhaus eingebrochen und Werkzeuge gestohlen zu haben: In der Zeit zwischen 18.00 und 11.00 Uhr brachen die Unbekannten die Kellertür des Hauses auf und gelangten so in das Haus. Aus den Kellerräumen stahlen sie Elektrowerkzeuge. Von einem Nachbargrundstück stahlen sie weitere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.