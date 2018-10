Nach der letzten Reifeprüfung mit vielen Fünfern in Mathematik wurden jetzt Schüler, Lehrer und Eltern befragt. Ihre Verbesserungsvorschläge sollen bereits in die nächste Matura einfließen. Zum Beispiel mit klareren Textangaben für die Prüfungsaufgaben.

Die Mathematik-Zentralmatura sorgt für Kopfzerbrechen © Kzenon - Fotolia

Es gibt Handlungsbedarf bei der Zentralmatura, das ist spätestens seit der letzten Reifeprüfung klar: In Mathematik scheiterten österreichweit rund 22 Prozent der Kandidaten an den AHS und 19 Prozent an den BHS im ersten, schriftlichen Anlauf. Zwar konnten viele ihre „Fleck“ mit mündlichen Kompensationsprüfungen ausbessern. Doch immer noch blieben mehr Nicht Genügend als im Jahr davor.

