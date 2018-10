Zu einer Kleintierrettung wurden die Spielberger Floriani am Sonntagvormittag gerufen.

© Feuerwehr Spielberg

Die Feuerwehr Spielberg ist am Sonntagvormittag zu einer Tierrettung in den Ortsteil Pausendorf ausgerückt. Beim betroffenen Tier handelte es sich um einen kleinen Insektenfresser: Ein Igel war in ein eingegrabenes Betonrohr gefallen.