Wenige Tage vor der Eröffnung wurde in das neue Geschäft von Michael Friesenbichler eingebrochen. Es ist nicht der erste Einbruch bei Michael Friesenbichler. Der Frust ist groß.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Der Schaden ist groß, der Ärger und die Enttäuschung ebenso: In der Nacht auf den gestrigen Samstag wurde in das neue Radfachgeschäft von Michael Friesenbichler, die „Friesi's Bikery“ in der Gleisdorfer Neugasse, eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter stahlen 70 bis 80 Fahrräder, darunter zahlreiche hochwertige Mountainbikes und E-Bikes. Zudem wurden Ersatzteile aus der Werkstatt und Nahrungsergänzungsmittel („Power Pulver“ entwendet.