Am späten Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr in Selzthal zu einem brennenden Auto ausrücken, das drohte, in den Wald abzurutschen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auto in Vollbrand © FF Selzthal

Um 17.15 Uhr heulte am Donnerstagnachmittag in Selzthal die Sirene. Der Grund: Am Gföllnerweg hatte ein Auto Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug in Vollbrand, befand sich zudem in Schräglage und drohte, in den Wald abzurutschen. Der Lenker selbst war unverletzt, er war es auch, der die Einsatzkräfte alarmiert hatte.

Die Feuerwehr löschte den Brand, sicherte das Auto und barg es per Seilwinde. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

16 Mann der Feuerwehr waren im Einsatz Foto © FF Selzthal