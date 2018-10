Kärntner wurde im Vorjahr in der Justizanstalt Graz-Karlau von Mithäftling ermordet. Mutter des Verstorbenen will nun 37.357 Euro von der Republik.

In der Justizanstalt Graz-Karlau kam es im Juni 2017 zu einem Mord © Juergen Fuchs

Ein 34-jähriger Häftling starb im Juni 2017 in der Justizanstalt Graz-Karlau. Der Kärntner wurde von einem Mithäftling erschlagen: mit einem abgebrochenen Tischfuß, den der Täter (33) zuvor in die gemeinsame Zelle geschmuggelt hatte. Wäre der Mord in Haft zu verhindern gewesen?

