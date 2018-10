Facebook

Ende gut, alles gut © FF Riegersburg

So ist das, wenn man sich zu hoch hinauswagt ... Eine Katze machte am Sonntagmittag Spaziergänger und Anrainer durch lautes Miauen aufmerksam: Sie war im sogenannten Hauswald bei Riegersburg einen Baum hinaufgeklettert und saß schließlich in acht Meter Höhe fest.