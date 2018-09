Es entstand in beiden Fällen ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

© barbraford - Fotolia

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in ein Vereinshaus eines Fußballvereins nahe Riegersburg ein. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

