Der 75-Jährige dürfte beim Einbiegen in die Elisabethstraße in Graz einen Mopedfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision, der Radfahrer wurde schwer verletzt.

Der Verletzte wurde ins LKH Graz gebracht © Jürgen Fuchs

Ein 75-jähriger Radfahrer aus Graz wollte am Samstag gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad in der Kreuzung Seebachergasse/Elisabethstraße in Graz-St. Leonhard links in die Elisabethstraße einbiegen.