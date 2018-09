''Keine Weisung''Steirische Polizei befolgt E-Mail des Innenministeriums nicht

Landespolizeidirektor Gerald Ortner erklärt im Interview, warum er die „Anregungen“ zur Öffentlichkeitsarbeit aus dem Ministerium nicht umsetzt, und zieht Bilanz über sein erstes Jahr mit Dealerproblemen in Graz, der „Soko Schmuckraub“ und dem ungelösten Fall Felzmann.

Gerald Ortner ist seit vorigem Sommer im Amt des steirischen Landespolizeidirektors. © Ballguide/Hütter

Herr Polizeidirektor, auch bei Ihnen ist das bekannteste Geheim-E-Mail der Republik aus dem Innenministerium gelandet. Haben die „Anregungen“, kritische Medien bei Infos kurzzuhalten, Sexualdelikte und Nationalitäten von Tätern offensiv zu kommunizieren, Folgen in der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei? War das eine Weisung?

GERALD ORTNER: Wir haben in der Steiermark mit allen Medien eine gute Zusammenarbeit und werden den Weg fortsetzen wie bisher. Wir haben das als Informationsschreiben, nicht als Weisung verstanden. Es ändert sich vorerst nichts an unserer Arbeitsweise. Aber das Innenministerium hat angekündigt, dass eine Arbeitsgruppe nun transparente Leitlinien für die Medienarbeit erstellen wird. Da bringen wir uns ein.