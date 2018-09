Die Feuerwehren Kobenz, Seckau und Knittelfeld wurden am Dienstag um 14.42 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Kobenz alarmiert.

© Thomas Zeiler

36 Mann aus drei Wehren sind bereits kurz, nachdem der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen war, am Einsatzort eingetroffen. "Nach dem Erkunden der Schadenslage war eine der ersten Maßnahmen, einen Leiterweg über die Garage herzustellen, um an den in der Nähe einer Solaranlage gelegenen Brandherd zu kommen", schildert der Einsatzleiter, Hauptbrandinspektor Werner Holzer von der Feuerwehr Kobenz.