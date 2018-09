23-Jährige war beim Wandern umgeknickt und hatte sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.

Beim Wandern umgeknickt © Fotolia

In einer 15-köpfigen Gruppe unternahm eine 23-Jährige aus Deutschland am Samstaag eine Wanderung von der Ursprungalm auf die Ignaz-Mattis-Hütte. Gegen 15 Uhr war die Gruppe im Bereich des Oberen Giglachsees unterwegs, als die Wanderin mit dem linken Fuß umknickte und sich dabei eine Verletzung am Sprunggelenk zuzog.