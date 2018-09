Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Küssen im Regen: Sie lassen sich vom schlechten Wetter nicht die Stimmung verderben © Jürgen Fuchs

Jetzt ist er da, der Herbst: Eine Kaltfront beendete in der Nacht auf Samstag die lange sommerliche Witterungsperiode und leitete zu herbstlichem Wetter über. Inzwischen hat das nasskühle Wetter das ganze Land erfasst. Ein besonders frischer Morgen war es heute in Ramsau (5,7 Grad, auch in Fischbach (6,4 Grad) und in Mariazell (7 Grad) sind bereits dicke Jacken angesagt. In Graz muss man zwischendurch immer wieder mit kräftigen Schauern rechnen.