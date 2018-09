Am Freitag dreht die Hitze voll auf, bevor sich ab dem Abend eine Kaltfront nähert.

Sonnenstrahlen auf der Haut lassen sich heute noch einmal so richtig genießen © vvvita - Fotolia

Noch einmal dominiert am Freitag das spätsommerlich warme und von einem Hochdruckgebiet beeinflusste Wetter. Abgesehen von einzelnen Nebelbänken in den Niederungen, die sich schnell auflösen sollten, ist es meist den ganzen Tag über sehr sonnig und oft gibt es sogar überhaupt keine Wolken am Himmel.