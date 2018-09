Ein Hochdruckeinfluss bestimmt auch am Donnerstag eindeutig das Wetter in der Steiermark. Am Nachmittag steigen die Werte auf bis zu 29 Grad Celsius.

Spätsommerlich schön, der Donnerstag © Fuchs Jürgen

So scheint nach Auflösung vereinzelter Nebelbänke in den Niederungen zumeist die Sonne. Am Nachmittag entwickeln sich dann am ehesten über den Bergen in Richtung Fischbacher Alpen ein paar dickere Quellwolken. Ganz vereinzelt sind Regenschauer möglich.