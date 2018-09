Kleine Zeitung +

Nach Brand beatmet Grazer Feuerwehr rettete Hund das Leben

Das schreckliche Zugunglück in der Grottenhofstraße war am Dienstag nicht der einzige zeitkritische Einsatz der Berufsfeuerwehr Graz. Im Elisabethinen-Krankenhaus gab es einen Brandmeldealarm, in Gries kam es zu einem Zimmerbrand.