Im Ortsteil Greith ist Samstagnachmittag ein Motorradlenker von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste per Hubschrauber geborgen werden.

© Jürgen Fuchs

Der 45-jährige Wiener war am Samstag gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der B24 von Weichselboden kommend in Richtung Mariazell unterwegs. In einer Linkskurve ist er allerdings rechts von der Straße abgekommen. Er prallte gegen einen Baum und wurde dabei schwer verletzt.