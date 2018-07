Im Grazer Bezirk Lend ist in der Nacht auf heute Montag ein Wettcafé überfallen worden. Obwohl sofort eine Alarmfahndung eingeleitet wurde, konnte der Täter flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

In der Nacht auf Montag, kurz nach halb eins, betrat ein Unbekannter ein Wettcafé in Graz-Lend und bedrohte eine Angestellte mit einem Messer. Der Mann erbeutete einen Bargeldbetrag in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein - diese blieb aber ergebnislos. Die Angestellte blieb unverletzt.

Nun ist die Grazer Polizei auf der Suche nach Augenzeugen: Der mutmaßliche Täter ist rund zwei Meter groß, hat eine stärke Statur, sprach österreichischen Akzent, trug einen schwarzen Trainingsanzug, weiße Handschuhe und führte einen dunklen Rucksack mit.

Das Landeskriminalamt Steiermark ersucht unter der Telefonnummer 059 133-60-3333 um Zeugenhinweise.