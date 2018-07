Helm hing am Rucksack

Hubschraubereinsatz kurz vor 21 Uhr © Jürgen Fuchs

Kurz vor 21 Uhr musste am Samstag das Hubschrauber-Team des C12 noch einmal ausrücken: Ein 60-jähriger Steirer war in Übelbach mit dem Rad gestürzt. Er schlug dabei mit dem Kopf auf dem Aspahlt auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Helm soll am Rucksack gehangen sein ...