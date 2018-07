Heute Unwettergefahr Erste Gewitter über der Obersteiermark, bis morgen viel Regen

Im Vorfeld einer Kaltfront, die einen frischen Mittwoch bringen wird, steigt am Dienstag in der Steiermark das Gewitterrisiko an. Bis Mittwochvormittag dürften in vielen Teilen des Landes große Regenmengen zusammenkommen.