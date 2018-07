Bei der Anti-Terror-Razzia in Graz und Wien im Jänner 2017 waren 14 Personen festgenommen worden. Aber Anklage hat es bisher nicht gegeben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizei (Sujet) © APA/ERWIN SCHERIAU

In Graz sind drei bisher in U-Haft befindliche Terrorverdächtige auf Anordnung des Oberlandesgerichts freigelassen worden. Eine Richterin des OLG bestätigte der APA am Freitag den Bericht von Radio Steiermark.