Am 04.07.2018 kam es in Turrach, Ortsteil Tratten, zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 29-jähriger deutscher Staatsbürger befuhr am Nachmittag mit seinem Motorrad die B 95 von Turrach kommend talwärts in Richtung Predlitz. Als Mittlerer einer Dreiergruppe überholte er seinen Vordermann und kam ohne Fremdbeteiligung in der darauffolgenden Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab.