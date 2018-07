Facebook

© Fuchs Jürgen

Es fehlen derzeit in der Steiermark wirklich wetterbestimmende Tief- und Hochdruckgebiete. Damit spielen in erster Linie tagesperiodische Effekte die Hauptrolle beim Wettergeschehen. Nach Auflösung von hochnebelartigen Restwolken scheint die Sonne zunächst vielfach in der Steiermark wieder öfter. Später folgen ein paar lokale Schauer nach, insbesondere im Berg- und Hügelland im Westen der Steiermark.