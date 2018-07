Samstagvormittag kam ein Wanderer zu Sturz und verletzte sich dabei am linken Fuß.

Wanderer stürzte und brach sich Knöchel

Samstag gegen 11.00 Uhr wanderte ein 74-Jähriger aus Deutschland vom Planai-Gipfel in Richtung Bergstation Planai-Gondelbahn. In einer Seehöhe von ca. 1870 Metern, geriet der Wanderer aus Eigenverschulden zu Sturz und erlitt dabei einen zweifachen Knöchelbruch am linken Fuß.