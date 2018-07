Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr musste in Graz ausrücken © Juergen Fuchs

Samstagabend geriet in einer Wohnung in der Prankergasse erhitztes Öl in einer Pfanne in Brand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.