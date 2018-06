Riesenglück Donnerstagabend am Bahnhof Spielfeld: Weil ein Glimmbrand in einem Güterzug mit Kohle rechtzeitig entdeckt wurde, konnte ein Großbrand verhindert werden.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes verhindern © FF Spielfeld

Aufmerksame Eisenbahnbedienstete der ÖBB dürften Donnerstagabend einen Großbrand verhindert haben. Bei Verschubarbeiten am Bahnhof Spielfeld-Straß bemerkten sie gegen 23.20 Uhr, dass von einigen Waggons eines mit Kohle beladenen Güterzugs starke Hitze ausstrahlte. Wenig später entdeckten sie auch Rauchentwicklung und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Spielfeld, Straß und Gersdorf rückten mit rund 50 Mann und mehreren Fahrzeugen an. Mittels Wärmebildkamera konnten rasch jene drei Waggons identifiziert werden, die betroffen waren. "In Teilen der Ladung hatte sich ein Glimmbrand entwickelt", berichtet Einsatzleiter Michael Hanscheg von der FF Spielfeld.

Um ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern, wurden die betroffenen Waggons mit insgesamt rund 40.000 Liter Löschwasser geflutet. Die Wasserversorgung erfolgte mit zwei Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr, weil der nächst gelegene Hydrant aufgrund von Bauarbeiten derzeit nicht verfügbar ist. "Es war aber kein Problem, wir hatten die Lage im Griff", so Hanscheg.

Brandursache noch unklar

Bereits nach Abschluss der Löscharbeiten nahm ein Team aus ÖBB, Polizei und Feuerwehr die Brandursachenermittlung auf. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Laut Auskunft der ÖBB dürfte dieser aber nicht nennenswert sein. Das Leitungsnetz wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Bis auf die Dauer der Löscharbeiten kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die drei Schad-Waggons stehen noch auf einem Abstellgleis in Spielfeld, der Rest des Güterzuges konnte seine Fahrt fortsetzen.

