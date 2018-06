Facebook

Es ist davon auszugehen, dass die Teilnehmer nach Kärnten fahren © Fotolia

Die Teilnehmer der privat organisierten Autorallye "Modball" sind auf dem Weg nach Wien. Am Dienstagabend wurde in einem Club in Monte Carlo gefeiert. Am Donnerstag geht es weiter nach Venedig. Am Freitag landen die Luxusautos in Wien, wie einer der 180 Teilnehmer, der Österreicher Gerald Hörhan, gegenüber der APA erzählte. Auch in Kärnten werden einige der Luxus-Lenker erwartet - unter anderem von der Polizei.