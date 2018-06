In Pölfing-Brunn brachen heute Vormittag vier Stiere aus dem Stall eines Bauernhofes aus. Sie stürzten in Folge in zwei offene Jauchengruben. Feuerwehrleute und Tierarzt retteten die Rinder.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tiere wurde aus der Grube gerettet © FF

Großeinsatz heute Vormittag in Pölfing-Brunn (Bezirk Deutschlandsberg): Auf dem Anwesen eines Landwirtes durchbrachen Rinder eine Absperrung beim Stall. In Folge stürzten vier Rinder in zwei offene Jauchengruben. Sie versanken teils bis zum Rücken in der Gülle.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.