Bei Forstarbeiten erlitt am Montagvormittag ein 31-Jähriger schwere Schnittverletzungen im Gesicht.

Schwere Gesichtverletzungen bei Forstunfall © Fuchs

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag gegen 10.35 Uhr in einem Wald im Gemeindegebiet Stadtl-Predlitz im Bezirk Murau. Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Sankt Veit an der Glan war mit dem Aufarbeiten von Windbruchholz beschäftigt. Beim Entasten einer etwa 25 Meter langen Lärche dürfte sich das Schwert der Motorsäge verkantet haben und gegen das Gesicht des 31-Jährigen geschleudert worden sein. Dabei erlitt der Mann schwere Schnittverletzungen im Gesicht. Zwei Arbeitskollegen führten die Erstversorgung durch und retteten den 31-Jährigen. Er wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.