Zu einem Fassadenbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Sebersdorf am Donnerstagabend alarmiert. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, erlebte sie eine Überraschung.

Das Sonnwendfeuer sorgte für einen Fehlalarm (Archivbild) © Konstanze Gruber - Fotolia

Kurz nach 19 Uhr heulte am Donnerstag in Sebersdorf bei Bad Waltersdorf die Feuerwehrsirene. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Fassadenbrand bei einem neuerrichteten Haus in den Ortsteil Harras gerufen. 20 Mann fuhren mit drei Fahrzeugen und Blaulicht los.