Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr konnte die gerettete Katze dem glücklichen Besitzer zurückgeben © FF Voitsberg/P. Kremaucz

Eine seit einiger Zeit abgängige Katze wurde am Mittwoch, dem 20. Juni, in den Abendstunden am Brunnenweg in Voitsberg auf einem zwölf Meter hohen Baum entdeckt. Trotz Lockversuchen des Besitzers traute sich das verängstigte Tier nicht mehr selbständig vom Baum zu klettern.