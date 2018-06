Zwei Gewaltexzesse beschäftigten am Mittwochabend die Grazer Polizei. Bei einer Attacke vor der Operngarage wurde ein 32-Jähriger schwer verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Radmutternschlüssel soll als Waffe verwendet worden sein © Klaus Eppele - Fotolia

Kurz hintereinander kam es am Mittwochabend in Graz zu zwei Gewaltexzessen. Bei einer Rauferei in der Innenstadt wurde ein Mann mit einem Radmutternschlüssel attackiert und schwer verletzt. Und beim Hauptbahnhof nahm die Polizei zwei junge Raufbolde vorübergehend fest.