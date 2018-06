Taxifahrer fuhr möglicherweise bei Rot in Kreuzung ein.

Unfall in Graz: Zeugen gesucht © Jürgen Fuchs

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am Freitag passiert ist: Gegen 19 Uhr wollte eine 27-jährige Fahrradfahrerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von der Heinrichstraße kommend auf dem Radweg in die Glacisstraße einbiegen. Ein Taxilenker dürfte zeitgleich, möglicherweise bei Rotlicht, in die Kreuzung eingefahren sein.