Die Bergrettung musste zur Bergung eines Amerikaners auf den Rappoldkogel ausrücken © Bergrettung

Am Mittwoch, dem 20. Juni, wurden die Einsatzkräfte der Bergrettung von den Ortsstellen Köflach und Voitsberg gegen 14 Uhr zu einem Notfall am Rappoldkogel in Hirschegg-Pack im Bezirk Voitsberg gerufen. Ein US-Amerikaner hatte kurz unter dem Gipfel einen medizinischen Notfall erlitten, der ihn am weiteren Abstieg hinderte.