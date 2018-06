Ein aggressives Schwanenpaar, bei dem es sich vermutlich um zwei Männchen handelt, haben in Grundlsee mehrere Menschen attackiert. Sie wurden jetzt von einem Wildtierexperten gefangen und kommen in ein Reservat.

Alexander Groder mit einem der beiden Schwäne © Franz Steinegger

Bereits im vergangenen Sommer sind die beiden Schwäne am Grundlsee auffällig geworden. "Sie sind Leute und Boote angegangen, haben aggressive Gebärden gezeigt", sagt Bürgermeister Franz Steinegger. Heuer haben die Attacken "eine neue Dimension erreicht, sie haben alles, was ihnen untergekommen ist, richtig angegriffen". Und das nicht nur am Ufer, sondern auch im Wasser - "sie haben sich auf die Schwimmer draufgeworfen, versucht, sie unterzutauchen. Das ist die größte Gefahr gewesen, denn im Wasser ist man immer Zweiter", so der Bürgermeister.