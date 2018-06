Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hilfe war binnen Sekunden zur Stelle © FF Ligist

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ligist, Mark Wibner, wurde am Dienstagnachmittag Augenzeuge eines Verkehrsunfalles direkt vor dem Feuerwehrhaus von Ligist. Zwei Pkw waren auf einer Kreuzung aus unbekannter Ursache zusammengestoßen.

Sofort eilte Wibmer zur Unfallstelle, betreute die Opfer und alarmierte die Rettungskräfte sowie seine Kollegen. Ein geschulter Ersthelfer ("First Responder") des Roten Kreuzes Voitsberg, der ebenfalls Feuerwehrmann ist, packte ebenfalls mit an. Einer der Unfallinsassen wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde an das Rote Kreuz übergeben und in ein Spital eingeliefert. Die Feuerwehr führte anschließend die Bergung der Unfallfahrzeuge durch.